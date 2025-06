Anche Marc Marquez si esprime su Sinner: «Mi chiedo se dentro di sé sia realmente così freddo». Questo weekend, il campione spagnolo vivrà il suo secondo Gran Premio del Mugello sulla Ducati, con un vantaggio di 32 punti in classifica. L’obiettivo è consolidare la leadership e mettere pressione sui rivali. Se dovesse laurearsi campione a fine anno, potrebbe non essere solo una vittoria sul circuito, ma anche una conferma della sua determinazione e forza mentale.

Quello in scena questo weekend, sarà il secondo Gran Premio del Mugello che Marc Marquez vivrà a bordo della Ducati. Primo in classifica con 32 punti di vantaggio sul fratello e compagno di squadra, Alex, il pilota spagnolo proverà a dare proprio in Italia un’ulteriore spallata al Mondiale di Moto Gp. Dovesse laurearsi campione a fine anno, raggiungerebbe Valentino Rossi a quota nove titoli in carriera. In Toscana, tuttavia, non si prospetta una passeggiata di salute per lui, dato che non ha un rapporto precisamente idilliaco con i tifosi italiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it