Anche il comitato di Cannucceto è con i genitori | No al ridimensionamento della scuola dell' infanzia

Il comitato di Cannucceto 232 si unisce ai genitori della scuola dell’infanzia “Mirca Aldini” nel respingere con forza ogni proposta di ridimensionamento. Questa scuola, rinomata per la qualità dell’educazione offerta, rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità locale. È essenziale tutelare e rafforzare i servizi educativi, garantendo un futuro ricco di opportunità per i nostri bambini. La difesa della scuola è una battaglia per il bene di tutta la frazione.

Anche il comitato di zona di Cannucceto dà il proprio sostegno ai genitori della scuola dell'Infanzia "Mirca Aldini", impegnati in queste settimane contro il ridimensionamento del servizio scolastico nella frazione di Cesenatico. "La "Mirca Aldini" è una scuola riconosciuta per la qualità.

