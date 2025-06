Anche i sondaggi premiano il buon governo di Acquaroli | confermato presidente delle Marche se si votasse oggi

I sondaggi confermano: il buon governo di Acquaroli nelle Marche raccoglie consensi e rafforza la sua posizione. Se si votasse oggi, il presidente uscente del centrodestra si impone con il 54%, distanziando nettamente l’avversario di centrosinistra, Matteo Ricci. Un risultato che testimonia la fiducia crescente nella leadership di Acquaroli e nel percorso avviato dalla regione. La partita, insomma, si fa sempre più interessante, lasciando intuire chi potrebbe continuare a guidare le Marche nel prossimo futuro.

Anche i sondaggi premiano il buon governo del centrodestra alla guida della Regione Marche. Alla domanda se si votasse oggi quale candidato presidente voterebbe tra il governatore di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli e l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci del centrosinistra, il presidente uscente viene dato nettamente in avanti. Si esprime infatti una forbice che arriva fino al 54%, staccando di ben cinque punti l’espontente del Partito democratico. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 18 e il 19 giugno. Il sondaggio Dire-Tecné sulle Marche premia Acquaroli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche i sondaggi premiano il buon governo di Acquaroli: confermato presidente delle Marche se si votasse oggi

