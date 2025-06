Anastasia Trofimova dalla Siberia a Roma | chi era la donna morta a villa Pamphili

Dalla vastità glaciale della Siberia alle affascinanti strade di Roma, Anastasia Trofimova aveva intrapreso un viaggio di sogni e speranze. Arrivata in Europa nel 2023, desiderava migliorare il suo inglese a Malta prima di approdare in Italia, ma il destino ha riscritto la sua storia. Chi era questa giovane donna di 28 anni trovata morta a Villa Pamphili? Scopriamo insieme il suo percorso e il mistero che avvolge il suo tragico epilogo.

La Siberia, il viaggio a Malta per studiare inglese e lo sbarco in Italia per poi arrivare a Roma dove è stata trovata morta. Anastasia Trofimova, di anni ne aveva 28 ed era arrivata in Europa nel 2023 da Omsk, città della Siberia meridionale, in Russia. Dopo dodici giorni dal ritrovamento del. 🔗 Leggi su Romatoday.it