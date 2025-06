Anastasia Trofimova dalla Russia a Malta fino a Villa Pamphili L’accusa a Kaufmann | L’ha soffocata

Un mistero avvolge la tragica fine di Anastasia Trofimova, nata a Omsk e trovata senza vita a Villa Pamphili. La sua storia, fatta di viaggi tra Russia e Malta, si intreccia con segreti e accuse, tra cui quella rivolta a Francis Kaufmann. Un ultimo messaggio che porta alla scoperta di una verità sconvolgente. La verità dietro questa vicenda potrebbe cambiare tutto.

Anastasia Anatolyevna Trofimova è stata riconosciuta tramite un tatuaggio. La donna trovata morta a Villa Pamphili è nata a Omsk il 21 settembre 1996. Era lei la madre di Andromeda Ford detta Lucia, nata a Malta il 14 giugno 2024. O almeno così le ha registrate Francis Kaufmann all’ambasciata americana. Il 2 giugno di quest’anno lei ha scritto per l’ultima volta a Tatiana, sua madre. Per dirle che la relazione con il sedicente Rexal Ford era problematica. Poi più nulla. E oggi la polizia italiana ritiene che il compagno l’abbia uccisa tramite soffocamento. Per poi uccidere anche Andromeda. La storia di Anastasia. 🔗 Leggi su Open.online