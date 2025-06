Anastasia e l’ipotesi dolce morte, tutti i punti da chiarire sul caso Villa Pamphili.

Il caso di Anastasia Trofimova e della misteriosa morte a Villa Doria Pamphili scuote Roma, sollevando domande irrisolte e inquietanti. Chi era realmente Anastasia e quale segreto si nasconde dietro questa tragica vicenda? Con un passato tra Russia, Malta e California, le sue vicende si intrecciano con un dramma che ancora deve trovare risposte. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul caso che sta facendo discutere la capitale.

Roma, 20 giugno 2025 – Lei si chiamava Anastasia Anatolyevna Trofimova ed era nata a Omsk, in Russia, il 21 settembre 1996. Sua figlia Andromeda Ford è nata a Malta il 14 giugno 2024. Francis Kaufmann alias Rexal Ford alias Matteo Capozzi invece ha 46 anni ed è nato in una famiglia benestante della California. Ci sono volute quasi due settimane per dare un nome e un cognome ai protagonisti della duplice morte di Villa Doria Pamphilj, ma i misteri intorno alla storia sono ancora molti. Mentre per la bambina l'autopsia ha restituito risultati abbastanza netti, per la madre ancora non è chiara la causa della morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net