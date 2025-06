Analizzata l'acqua del Lago di Como | in quali spiagge si può fare il bagno in sicurezza in provincia di Lecco

Se desideri immergerti nelle acque cristalline del Lago di Como in provincia di Lecco, sappi che tutte le spiagge analizzate sono considerate balneabili, tranne la spiaggia di Oro a Bellano, a causa di un eccesso di Escherichia Coli. Tuttavia, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di ingerire l'acqua e farsi una doccia dopo il bagno. Scopri quali sono i luoghi perfetti per una giornata di relax e sicurezza sul lago più affascinante d'Italia.

