Anagni Presentazione del libro Evoluzione umana alla scoperta! di Maria Luana Belli e Cristiana Luzi

Se siete curiosi di scoprire i misteri e le meraviglie dell’evoluzione umana, non potete perdere l’evento di sabato 28 giugno ad Anagni. Alle ore 18:30, presso Casa Barnekow in via V. Emanuele II, si terrà la presentazione del libro "Evoluzione umana alla scoperta" di Maria Luana Belli e Cristiana Luzi. Un’occasione unica per immergersi nel viaggio affascinante della nostra storia!

