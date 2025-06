Amore mio Liliana Resinovich quel messaggio in codice scoperto soltanto ora

Un messaggio apparentemente semplice, ma carico di un significato profondo e nascosto. Il 14 dicembre 2021, Claudio Sterpin scrive a Liliana Resinovich: «Ciao amore mio, buongiorno». Un gesto che sembrava normale, ma ora si scopre essere una chiave nel mistero della sua scomparsa. Quel messaggio in codice rivela segreti inattesi e apre nuove domande su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Il 14 dicembre 2021, alle 8:12 del mattino, Claudio Sterpin invia un messaggio a Liliana Resinovich: «Ciao amore mio, buongiorno». È un messaggio semplice, ma per loro pieno di significato, scritto in quel linguaggio in codice che avevano costruito nel tempo. Ma quella volta, Liliana non risponde. È il giorno della sua scomparsa. Il suo corpo sarà ritrovato tre settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico di Trieste, dentro due sacchi della spazzatura. Un mistero ancora irrisolto, che continua ad alimentare ipotesi, sospetti e rivelazioni. A distanza di quasi tre anni, emergono nuovi dettagli.

