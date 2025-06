Amor di patria? Il 44% degli italiani è pronto ad arruolarsi in caso di necessità

Un’Italia ferma e pronta a difendersi: secondo un sondaggio commissionato dal Ministero della Difesa, ben il 44% degli italiani si dichiara disposto ad arruolarsi in caso di necessità estrema. Un dato che sorprende e mostra un forte sentimento di patriotismo tra i cittadini. Cresce anche la fiducia nel ministro Guido Crosetto, che si attesta al 43%. Ma cosa significa davvero questa propensione collettiva?

Il 44% degli italiani si è detto pronto ad arruolarsi e vestire la divisa in casi di estrema necessità. Il dato, per certi versi sorprendente, emerge da un sondaggio commissionato dal ministero della Difesa all’ Istituto Piepoli e pubblicato oggi da Qn. Cresce di 4 punti percentuali il livello di fiducia del ministro Guido Crosetto, che si attesta al 43%. Sul gradimento del suo operato, spiega l’analisi dell’istituto Piepoli, si è espresso il 51% degli intervistati sommando le valutazioni ‘molto’ e ‘abbastanza’. Difesa, il 44% degli italiani pronto ad arruolarsi. L’indagine è stata realizzata attraverso 500 interviste a un campione rappresentativo della popolazione (maschi e femmine) dai 18 anni in su, distribuito per età e aree di appartenenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Amor di patria? Il 44% degli italiani è pronto ad arruolarsi in caso di necessità

In questa notizia si parla di: italiani - pronto - arruolarsi - necessità

“Volevo andare in Ucraina”. L’attore amatissimo dagli italiani pronto per la guerra: confessione da brividi - Ogni tanto, una storia emerge dalle tenebre per illuminare il cuore e ispirare speranza. Questa è quella di un giovane uomo, amatissimo dagli italiani, pronto a rischiare tutto per la sua terra in un momento cruciale.

Difesa, sondaggio: 44% degli italiani pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità; Un italiano su due è pronto ad arruolarsi; Il 44% degli italiani è pronto ad arruolarsi in casi di estrema necessità.