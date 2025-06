Amine annegato nel Verbano | Vedeva nella maturità un traguardo Sui banchi e in campo metteva grinta e voglia Raccolta fondi per il rimpatrio

Amine Annegato nel Verbano rappresentava molto di più di un giovane scomparso; era un esempio di determinazione e speranza. La sua vita, fatta di sogni e di una forte volontà di emergere, si è interrotta tragicamente mentre inseguiva il suo futuro. Ora, la comunità si unisce per ricordarlo e per sostenere la famiglia in questo momento di dolore. Amine se lo merita: il vostro aiuto può fare la differenza.

Varese – “Amine se lo merita ”, è un breve post sulla pagina social che accompagna l’invito ad aderire alla raccolta di fondi per aiutare la famiglia del ragazzo, morto annegato nel tardo pomeriggio di domenica, colto da malore mentre nuotava nelle acque del Verbano a Ispra, dove da tre anni viveva con lo zio paterno, mentre i genitori e i tre fratelli erano rimasti a Battipaglia. Chi l’ha scritto conosceva bene Amine (nella foto), pieno di vita, sportivo, con la testa sulle spalle, che per aiutare la famiglia nel tempo libero dalla scuola lavorava in una pizzeria mentre sognava quel diploma per inserirsi nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amine annegato nel Verbano: “Vedeva nella maturità un traguardo. Sui banchi e in campo metteva grinta e voglia”. Raccolta fondi per il rimpatrio

In questa notizia si parla di: amine - annegato - verbano - raccolta

Amine annegato nel Verbano: “Vedeva nella maturità un traguardo. Sui banchi e in campo metteva grinta e voglia”. Raccolta fondi per il rimpatrio.

Amine annegato nel Verbano: “Vedeva nella maturità un traguardo. Sui banchi e in campo metteva grinta e voglia”. Raccolta fondi per il rimpatrio - Sportivo, con la testa sulle spalle, per aiutare la famiglia nel tempo libero dalla scuola lavorava in una pizzeria mentre sognava quel diploma per inserirsi nel mondo del lavoro. Segnala ilgiorno.it

Una corsa solidale per Amine: raccolta fondi per riportarlo in Marocco - Aveva solo 20 anni e sognava di cambiare vita con la maturità: Amine Taoufik è scomparso nel Lago Maggiore il 15 giugno. Secondo laprovinciadivarese.it