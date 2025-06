Amici ma non troppo Hacker cinesi nel cuore del sistema militare russo

Amici, ma non troppo: sotto la superficie della collaborazione tra Russia e Cina si nasconde un inquietante intreccio di spionaggio digitale. Secondo il New York Times, gruppi hacker cinesi intensificano le loro operazioni nel cuore del sistema militare russo, sfruttando la situazione di conflitto per ottenere informazioni strategiche. Le prime evidenze rivelano come, dietro alle apparenze di alleanza, si celino giochi di potere e tradimenti digitali che potrebbero cambiare gli equilibri globali.

Dietro la facciata della cooperazione tra Russia e Cina si cela un'intensa attività di spionaggio digitale condotta da gruppi hacker legati a Pechino. Secondo un'indagine del New York Times, le incursioni informatiche si sono moltiplicate dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, rivelando un'inquietante realtà: la Cina, pur formalmente alleata della Russia, la considera un bersaglio vulnerabile da cui trarre vantaggio. Le prime infiltrazioni risalgono alla primavera del 2022, pochi mesi dopo l'attacco russo all'Ucraina, e sono proseguite senza sosta. Gruppi come "Sanyo" e "Mustang Panda", noti per essere sponsorizzati dal governo cinese, hanno preso di mira aziende e agenzie russe alla ricerca di informazioni su sottomarini nucleari, guerra elettronica e droni.

