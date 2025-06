Amici 24 Daniele Doria a Battiti Live rivela | Mi sento più sicuro e consapevole

Sul palco di Battiti Live, Daniele Doria ha condiviso con entusiasmo la sua esperienza in Amici 24, rivelando di sentirsi più sicuro e consapevole. La sua crescita artistica e personale ha affascinato il pubblico, dimostrando come la passione e il talento possano trasformare un sogno in realtà. Scopriamo insieme i momenti più emozionanti di questa coinvolgente intervista e il suo percorso verso il successo.

Tra gli artisti presenti sul palco di Battiti Live anche il ballerino Daniele Doria che, intervistato dai conduttori, è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 24. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, Daniele Doria a Battiti Live rivela: "Mi sento più sicuro e consapevole"

Ora ho delle persone che mi supportano, mi amano e non mi giudicano, nessun giudizio. Sono molto felice di questo. " Così Daniele Doria, appena sceso dal palco di Battiti Live a Molfetta, ha raccontato come sia cambiata la sua vita dopo la vittoria ad Amici. Vai su Facebook

Per la prima volta #BattitiLive diventa succursale di #Amici. Oltre alle esibizioni dei cantanti, in scaletta è prevista anche una esibizione singola di Daniele Doria. Vai su X

