America delight | Giuliana Arcarese presenta il suo libro a Palermo

America Delight di Giuliana Arcarese arriva a Palermo, portando con sé una storia avvincente di amore, coraggio e rivincita. Dalla Sicilia agli States, tra un blush, un rossetto e una punta di mascara, questa narrazione cattura l’anima di chi osa sognare oltre confine. Giuliana, appena ventenne, abbandona la terra natale per seguire il cuore e costruire un futuro con Brian. Ispiratevi a questa avventura di passione e determinazione.

Dalla Sicilia agli States, una storia d'amore, coraggio e rivincita, tra un blush, un rossetto e una punta di mascara. Giuliana ha poco più di vent'anni quando lascia la Sicilia per raggiungere Brian, che ha conosciuto alla base di Sigonella: è innamorata e presto Brian diventerà suo marito.

