Amedeo Colella divulga la filosofia partenopea nel casertano

Amedeo Colella, conosciuto come ’o professore, porta nel Casertano la vera essenza della filosofia partenopea. Nel suo nuovo libro, “Napoli due volte al dì”, svela il segreto della napoletanità come cura per l’anima e il cuore. Venerdì 20 giugno alle 17.30, presso la Libreria... sarà un’occasione unica per scoprire come la cultura partenopea possa essere il miglior rimedio contro i momenti di difficoltà, riscoprendo il sorriso autentico che ci contraddistingue.

Amedeo Colella, detto 'o professore, ha speso tempo e intelligenza per scovare il principio attivo della napoletanità, e nel libro fresco di stampa "Napoli due volte al dì" ce lo propone come una buona medicina, un corroborante per il buon umore. Venerdì 20 giugno, alle 17.30, la Libreria.

