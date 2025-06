Ambulanza in servizio urta un orso in Trentino | Si è allontanato da solo

Un episodio incredibile si è verificato a Cles, in Trentino, dove un'ambulanza in servizio ha urtato un orso che attraversava improvvisamente la strada. Fortunatamente, l’orso si è allontanato da solo nel bosco, lasciando tutti illesi. Tuttavia, il crescente numero di incidenti tra veicoli e orsi – 15 nel 2024 – desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla convivenza tra uomo e natura in questa regione. Continua a leggere per scoprire cosa si sta facendo per tutelare entrambi.

A Cles, in Trentino, un'ambulanza ha urtato un orso che ha attraversato improvvisamente la strada durante la tarda serata del 19 giugno. L’animale si è poi allontanato nel bosco da solo. Nel 2024 si sono verificati 15 incidenti simili tra veicoli e orsi in Trentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

