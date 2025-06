Amazon come è nato | dal garage di Bezos al negozio globale

Dalle umili origini di un garage di Seattle alla conquista del mondo digitale, Amazon incarna il sogno americano fatto realtà. Fondata nel 1994 da Jeff Bezos, questa multinazionale ha trasformato il modo in cui facciamo acquisti, rivoluzionando l'e-commerce e diventando la più grande internet company globale. Scopri come una semplice idea può cambiare il mondo, partendo da un garage e arrivando a dominare il mercato mondiale. Ecco la straordinaria storia di Amazon e del suo incredibile successo...

Nel 1994 Jeff Bezos si licenziò dal ruolo da vicepresidente alla D.E. Shaw di New York per trasferirsi nello Stato di Washington, dove fondò una società che, nel giro di pochi anni, riuscì a diventare un colosso globale: Amazon, ovviamente. Oggi è la principale Internet company al mondo e il suo fondatore il secondo uomo più ricco al mondo (dopo Elon Musk). E pensare che tutto è partito da un garage . Ecco la storia di Amazon e come la società di Bezos ha raggiunto il successo. Il ‘leggendario’ viaggio in macchina da New York a Seattle. Bezos si trasferì a Bellevue, dove aveva comprato casa, insieme con l’allora moglie MacKenzie Scott (da cui ha poi divorziato). 🔗 Leggi su Lettera43.it