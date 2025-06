Altro trofeo per i giovani del Toro | campioni d' Italia Under 17! Battuto il Milan ai rigori

Un'altra grande soddisfazione per il settore giovanile del Torino: i giovani campioni under 17 si impongono ai rigori contro il Milan a Frosinone, conquistando il loro secondo titolo tricolore dopo quello under 18. Un risultato che testimonia il talento e la crescita delle nuove leve granata, pronti a scrivere un futuro brillante. E la loro vittoria rappresenta un importante passo avanti nel panorama calcistico italiano.

A Frosinone, dopo lo 0-0 dei supplementari, i ragazzi di Rebuffi hanno la meglio sui rossoneri. Secondo tricolore dopo l'Under 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Altro trofeo per i giovani del Toro: campioni d'Italia Under 17! Battuto il Milan ai rigori

