Altro che fanalino di coda | l’Italia è già al top per contribuzione alla Nato

L’Italia, spesso considerata un fanalino di coda nella spesa militare, sorprende con un nuovo dato che rivoluziona la percezione. Attraverso il Burdensharing Ratio, elaborato dalla Rand Corporation, emerge come il Paese sia il primo alleato NATO in termini di contribuzione assoluta, superando ogni aspettativa. Questa prospettiva offre uno sguardo più completo e positivo sul ruolo italiano nella sicurezza collettiva. E dimostra quanto siano importanti le cifre vere rispetto alle mere percentuali.

C'è un indice alternativo alla percentuale delle spese militari sul Pil per misurare il contributo di un Paese alla sicurezza collettiva. Si tratta del Burdensharing Ratio elaborato dal think tank californiano Rand Corporation. Ebbene, considerando questo nuovo parametro l'Italia, fanalino di coda secondo il tradizionale parametro della mera spesa militare, risulta il primo alleato Nato in termini di contribuzione assoluta e il settimo contributore per capacità di spesa. Lo evidenzia un'analisi svolta dall'Osservatorio Milex.

Contrariamente alle apparenze, l'Italia non è solo fanalino di coda nelle spese militari rispetto al Pil, ma si distingue come il principale contributore assoluto alla NATO, secondo il Burdensharing Ratio della Rand Corporation.

