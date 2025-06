Altotevere un' uncia valle museo | verso la card condivisa

Al momento si tratta di un progetto sperimentale ma rappresenta un’innovativa opportunità per valorizzare l’Alto Tevere, offrendo ai visitatori un modo semplice e flessibile di scoprire le meraviglie culturali della zona. Con la Card condivisa, potrai personalizzare il tuo soggiorno, immergendoti nelle tradizioni, nell’arte e negli eventi locali, creando un’esperienza unica e indimenticabile in questa splendida regione.

Una card sperimentale che, in alcuni tempi forti del turismo locale, presenti tutta l’offerta museale e culturale, permettendo al visitatore di scegliere tra musei, spazi culturali ed eventi e costruire il suo soggiorno in Alto Tevere: “al momento si tratta di un progetto sperimentale ma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Altotevere, "un'uncia valle museo": verso la card condivisa

In questa notizia si parla di: card - altotevere - uncia - valle

Musei Alto Tevere: al via progetto sperimentale card unica; Verso una Card unica per la rete museale MUA dell’Alto Tevere.

Valle Camonica, App e Card per far conoscere e vivere la Valle - Sono arrivate Valle dei Segni App e Card, strumenti innovativi per portare la Valle Camonica, nel bresciano, sempre con sé e godere di offerte esclusive. Secondo laprovinciacr.it

Valle d’Itria Tourist Card – Art Experience: per vivere l’esperienza basta un click - Nasce la “Valle d’Itria Tourist Card – Art Experience”: l’innovativo pass alla scoperta del patrimonio culturale. Da agorablog.it