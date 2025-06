Alto Calore processo bis per corsi fantasma

Il processo bis per i sospetti corsi di formazione fantasma all’Alto Calore si avvicina, puntando i riflettori su un presunto sistema illecito che ha coinvolto importanti figure della SPA di Avellino. La decisione del giudice di rinviare a giudizio ex amministratori e altri soggetti apre una nuova fase nel caso, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche in Irpinia. Cosa potrebbe emergere da questa delicata vicenda?

Tempo di lettura: < 1 minuto Verso il processo bis per i presunti corsi di formazione e aggiornamento fantasma all’ Alto Calore, la SPA di Avellino che gestisce la distribuzione dell’acqua in 125 comuni in Irpinia e nel Sannio. Il Giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex amministratore unico Michelangelo Ciarcia, l’addetto alla sua segreteria, Pantaleone Trasi, il titolare della Cat Servizi, Gerardo Santoli, e un collaboratore della società, Raffaele Castagnozzi. La prima udienza è stata fissata il 16 settembre. Le accuse, a vario titolo, vanno dalla malversazione di erogazioni pubbliche (Ciarcia e Trasi) alla tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Santoli e Castagnozzi). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alto Calore, processo bis per corsi “fantasma”

