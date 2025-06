Alta Padovana una stagione in chiaroscuro per la produzione di frutta

Alta Padovana vive una stagione in chiaroscuro nella produzione frutticola. Le pesche e le nocipesche registrano un incremento del 20% rispetto all’estate 2024, mentre le albicocche subiscono una diminuzione di almeno il 20%. Buone notizie arrivano dai meloni, con i primi raccolti in serra che fanno sperare in una stagione positiva. La resa nel Camposampierese, zona vocata, si prospetta promettente, confermando l’importanza di questo territorio nel panorama agricolo regionale.

Il 20% in più di produzione per le pesche e le nocipesche rispetto all'estate del 2024, almeno un -20% per le albicocche. L'annata dei meloni, sono pronti i primi coltivati in serra, si prospetta buona. La resa della frutta di stagione nel Camposampierese, territorio particolarmente vocato.

