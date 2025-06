Alpi con due gradi in più? I temporali estivi raddoppiano | la ricerca Unipd

Alpi con temperature di due gradi in più: un aumento che rischia di intensificare i temporali estivi, raddoppiando l’impatto delle precipitazioni estremi. La ricerca Unipd evidenzia come queste piogge rapide e intense possano provocare danni ingenti e mettere a repentaglio la sicurezza delle comunità. Nel settembre 2022, un evento meteorologico estremo ha attraversato la regione, sottolineando l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico con azioni concrete e tempestive.

Le precipitazioni estreme di breve durata, ovvero quelle molto intense che sviluppano enormi quantità di pioggia nell’arco di pochi minuti o poche ore, possono causare gravi danni alle proprietà e mettere a rischio vite umane. Nel settembre 2022 un evento meteorologico estremo ha colpito la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Alpi con due gradi in più? I temporali estivi raddoppiano: la ricerca Unipd

