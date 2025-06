Alpha Impulsion testa con successo il più grande motore spaziale autofago al mondo

L’evento segna una svolta rivoluzionaria nel settore spaziale: Alpha Impulsion ha testato con successo il pi249, il più grande motore autofago al mondo, aprendo la strada a un futuro in cui il nostro viaggio tra le stelle sarà più sostenibile e pulito. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro i detriti spaziali e l'inquinamento cosmico, dimostrando che l’ingegno italiano e francese possono davvero fare la differenza.

Il problema dei detriti spaziali e dell’inquinamento del cosmo è sempre più sentito. Una soluzione però pare arrivare dalla start-up italo-francese Alpha Impulsion, società specializzata nella propulsione spaziale, che ha raggiunto un traguardo importante: l’accensione con successo del più grande motore a razzo “autofago” mai realizzato al mondo. Si tratta di un vettore che si consuma mentre brucia, in modo da non lasciare detriti. L’evento rappresenta il culmine di una campagna di prove durata tre settimane e condotta presso l’aeroporto di Agen (in località Agen-La Garenne, nel dipartimento del Lot-et-Garonne, in Nuova Aquitania, Francia, dove alla fine di maggio la squadra ha assemblato per l’ultima volta il motore a razzo e lo ha installato su uno speciale banco di prova, dotandolo della sua innovativa fusoliera combustibile, elemento distintivo della tecnologia autofaga. 🔗 Leggi su Panorama.it