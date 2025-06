Alluvione e spirito di unione | il nuovo murale al Palazzetto dello Sport

Realizzata per ricordare l’alluvione del 2023 e celebrare lo spirito di unione che ha rafforzato la comunità di Russi, questa nuova opera d’arte rappresenta un simbolo di speranza e rinascita. Mercoledì 25 giugno alle 18, il murale sarà svelato al Palazzetto dello Sport in via Calderana, un gesto che unisce memoria e solidarietà, invitando tutti a riflettere sul potere dell’unione in tempi di difficoltà.

