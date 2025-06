Allori per le farfalle del Gs Brands.

Le campionesse della Polisportiva Scandianese continuano a volare alto, portando a casa successi e sorrisi che testimoniano il loro duro impegno e la passione per la ginnastica ritmica. Con determinazione e talento, queste giovani farfalle hanno conquistato il titolo regionale e brillato anche sui palchi internazionali di Verbania. I loro allori sono l’orgoglio di tutta la squadra, dimostrando che il sogno di diventare grandi campionesse si realizza passo dopo passo.

Ancora tanti sorrisi per le piccole farfalle ‘GS Brands’ della Polisportiva scandianese che sono diventate campionesse regionali e hanno ottenuto diversi successi anche nelle gare internazionali, le più recenti disputate a Verbania. Soddisfazioni che sono il frutto dell’impegno costante di queste 12 ragazze con lo chignon che si allenano con palle cerchi nastri e clavette per essere sempre competitive. E i risultati si vedono. Le campionesse Regionali Uisp nelle diverse categorie e diversi attrezzi sono: Landini Anna, Lugli Irene e Lugli Sara, Maletti Emma, Zeolla Chiara e Zini Alice. Alla Gara Internazionale di Verbania oltre alle sopracitate che hanno primeggiato anche in questo contesto si sono distinte Stella Bertolani (2ª con la fune), Asia Fioravante (1ª con la fune), Emma Piccinno che ha vinto con fune, palla e all around, Veronica Rivi, 1ª con fune e cerchio; sempre a Verbania: Anna Landini prima alla palla, Irene Lugli prima sia alla palla che al cerchio, Sara Lugli prima con la fune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it