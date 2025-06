All’inizio la Gialappa’s li ho sofferti Se non li conosci è dura interloquire con tre che ti insultano Piangevo Poi è stato amore | parla Lucia Ocone

Lucia Ocone, talentuosa attrice e comica, conquista il pubblico con la sua verve irresistibile e un talento ereditato dal padre camionista, maestro nel raccontare barzellette. Protagonista della nuova stagione de “I Cesaroni” su Canale 5, si svela tra risate e sfide personali, rivelando un punto debole: l’autostima. Scopriamo insieme come affronta le sue insicurezze e il suo cammino verso la fiducia in sé stessa.

"Faccio ridere? Ho ereditato il talento da mio padre camionista che raccontava le barzellette come nessun altro". Si presenta così Lucia Ocone, attrice e comica, che sarĂ tra le protagoniste della nuova serie de "I Cesaroni", in onda prossimamente su Canale 5 con dodici episodi inediti, diretta da Claudio Amendola, che è anche nel cast. In una intervista a La Repubblica, la Ocone spiega però il suo punto debole: "Autostima non altissima da sempre, figuriamoci se pensavo di fare la televisione". Eppure il piccolo schermo entra nella sua vita grazie all'autore e regista Gianni Boncompagni che, nel 1992, prima la fa debuttare a "Bulli e pupe" e poi la promuove, inserendola nel cast di "Non è la Rai" con una rubrica ironica che prendeva in giro i maghi, che in quel periodo imperversavano nelle tv locali.