Allerta meteo l’avviso della Protezione Civile | in arrivo temporali e grandine | ecco dove

Un nuovo allarme meteo scuote l’Italia: temporali intensi, grandine e raffiche di vento sono in arrivo secondo la Protezione Civile. La situazione richiede attenzione e preparazione per garantire la sicurezza di tutti. Scopri dove e come proteggerti al meglio, seguendo le indicazioni delle autorità e rimanendo aggiornato sulle ultime previsioni. La prudenza è la nostra migliore alleata contro gli eventi atmosferici estremi.

Una nuova allerta meteo interessa l'Italia. La Protezione Civile, in coordinamento con le regioni coinvolte, ha esteso l' avviso di condizioni meteorologiche avverse già emesso nella giornata di ieri, giovedì 19 giugno 2025. Le previsioni indicano l'arrivo di forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Ecco tutti i dettagli e le indicazioni per affrontare il maltempo in sicurezza. Leggi anche: Giorgio Armani, si è saputo solo oggi: le sue condizioni di salute Maltempo in intensificazione: temporali e venti forti al nord. Il bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile prevede il persistere di precipitazioni sparse, soprattutto nel settore nord-occidentale del Paese.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

