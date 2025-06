Allerta gialla domani in Emilia Romagna | temporali forti in arrivo le previsioni del weekend

Allerta gialla in Emilia-Romagna per domani: temporali forti in arrivo. Dopo un inizio estivo intenso, il weekend si presenta diviso tra il sole di domenica e le piogge che investiranno la regione già da sabato, nella giornata più lunga dell’anno. Arpae e Protezione Civile segnalano un’ondata di maltempo che richiede attenzione e preparazione. È importante rimanere aggiornati sulle previsioni per affrontare al meglio questo clima variabile, perché...

Bologna, 20 giugno 2025 – Torna un nuovo break di maltempo dopo l’incremento notevole delle temperature di questa seconda parte di giugno. Sarà un weekend agrodolce per gli emiliano-romagnoli perché diviso a metà tra il beltempo della domenica e le piogge che prenderanno il posto del caldo proprio domani, sabato 21, solstizio d’estate, ovvero il giorno più lungo dell’anno. Arpae insieme alla Protezione civile, infatti, hanno emanato una allerta gialla per la giornata di sabato per piene dei fiumi nelle province di Piacenza e Parma e per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta gialla domani in Emilia Romagna: temporali forti in arrivo, le previsioni del weekend

