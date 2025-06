Allenatore Cremonese Nicola sempre più vicino Chiusura prevista tra questa sera e domani! I dettagli

La Cremonese si appresta a compiere un grande passo: l’arrivo di Nicola come nuovo allenatore segna una svolta decisiva. Sempre più vicino alla conclusione dell’accordo, previsto tra questa sera e domani, questa scelta promette di portare entusiasmo e solidità alla squadra. Con la società pronta a rilanciare il progetto, i tifosi possono aspettarsi una stagione ricca di novità e sfide affascinanti. Restate sintonizzati per tutti i dettagli!

La Cremonese è pronta a voltare pagina e ad affrontare con rinnovato entusiasmo il ritorno in Serie A, dopo la storica promozione conquistata ai playoff contro lo Spezia. In vista della stagione 202526, la società grigiorossa punta su basi solide .

