Allenamento Juve | il report della seduta odierna e il programma a due giorni dalla sfida contro il Wydad Casablanca! Ecco come hanno lavorato i bianconeri

A due giorni dalla sfida decisiva contro il Wydad Casablanca, la Juventus si prepara con intensità e determinazione. L’allenamento odierno, descritto nel report ufficiale, rivela come i bianconeri siano concentrati a perfezionare ogni dettaglio in vista del grande appuntamento. Con un occhio rivolto al Mondiale per Club, i giocatori lavorano sodo per mettere in campo tutta la loro grinta e talento. Ecco come si stanno preparando i campioni...

Allenamento Juve, tutti i dettagli sull'allenamento precedente alla sfida contro il Wydad Casablanca. Ecco come hanno lavorato i bianconeri. La Juve si è allenata anche quest'oggi in America in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca. Il report pubblicato dal club bianconero. COMUNICATO – «Prosegue il lavoro di avvicinamento al secondo match in programma nel gruppo G del FIFA Club World Cup, in cui la Juventus affronterà il Wydad AC – gara in calendario domenica 22 giugno alle 18 ora italiana (ore 12 al Lincoln Financial Field di Philadelphia). Allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier, in West Virginia, i bianconeri nella sessione odierna si sono concentrati sul lavoro tattico in vista della partita.

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

Cambiaghi è una nuova giocatrice della Juventus Women! Benvenuta in bianconero, Michela! GIOVEDÌ IN CAMPO IN WEST VIRGINIA 19 giugno 2025 L'allenamento di giovedì 19 giugno allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier dop Vai su X

Pagelle Juve: Conceicao baller, Thuram Gulliver, Kolo Muani da Hollywood Tutti i voti e i giudizi dei bianconeri di Tudor dopo il convincente esordio con manita all'Al Ain nel Mondiale per Club Un esordio migliore non poteva esserci. Il Mondiale per Club della Vai su Facebook

LIVE TJ - Allenamento in corso. Domani alle 18:45 parlerà Tudor; Juventus-Wydad: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dopo 10 minuti s'era già capito come sarebbe finita Al Ain-Juventus: basta vedere il primo gol.

TJ - Allenamento in corso. Domani alle 18:45 parlerà Tudor - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista del match contro il Wydad. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus al lavoro in West Virginia prima del match con il Wydad - Prosegue la preparazione della Juventus al Mondiale per Club: allenamento al Greenbrier Sports Performance Center in vista della sfida contro il Wydad AC. Riporta corrieredellosport.it