Alle Feste Vigiliane ci sarà uno stand informativo sul vaccino anti Hpv

Durante le Feste Vigiliane, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento rinnova il suo impegno nella prevenzione con uno stand informativo dedicato al vaccino anti HPV. Un'opportunità unica per conoscere i benefici della vaccinazione e, se desideri, ricevere la dose direttamente in piazza. Non perdere questa occasione di proteggerti e contribuire alla salute della comunità , perché insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e consapevole.

Non si ferma la campagna vaccinale anti Papilloma virus dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che, in occasione delle Feste Vigiliane, allestirà uno stand informativo proprio sul vaccino Hpv e darà la possibilità , a chi lo desidera, di vaccinarsi direttamente in piazza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Alle Feste Vigiliane ci sarà uno stand informativo sul vaccino anti Hpv

In questa notizia si parla di: feste - vigiliane - stand - informativo

Che splendore le Feste Vigiliane: 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj - Che splendore le feste vigiliane di Trento! Con oltre 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, l’entusiasmo è alle stelle.

Alle Feste Vigiliane ci sarà uno stand informativo sul vaccino anti Hpv; Vaccino HPV: il 20 e il 21 giugno stand informativo alle Feste Vigiliane; In piazza Cesare Battisti, durante le Feste Vigiliane, vaccinazioni contro il papilloma virus.

Presentata la 39ª edizione delle Feste Vigiliane - Diventate ormai uno tra gli appuntamenti più attesi dell’estate trentina, le feste patronali ... Da ladigetto.it

Siamo alla 30esima edizione delle Feste Vigiliane moderne - Successivamente arricchite da un programma culturale comprendente soprattutto spettacoli musicali e teatrali di carattere storico, le Feste Vigiliane ... Lo riporta ladigetto.it