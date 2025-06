Alle 4 | 42 di domani mattina cadrà il solstizio d' estate il giorno più lungo dell' anno con 15 ore e mezza di luce e il fenomeno che segna l' inizio astronomico dell' estate

Lo spettacolo del solstizio d’estate ci ricorda l’arrivo di un giorno speciale, pieno di luce e calore. Alle 4:42 di domani mattina, il Sole raggiungerà il suo punto massimo nel cielo, regalando 15 ore e mezza di luce. Un momento di magia che segna l’inizio ufficiale dell’estate, invitandoci a celebrare la meraviglia della natura e i suoi cicli senza tempo.

C i siamo anche quest'anno: alle 4:42 del mattino del 21 giugno 2025, vivremo un istante perfetto, in cui il Sole si fermerà nel suo cammino apparente attraverso il cielo, raggiungendo il punto più alto possibile sopra le nostre teste. È il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, quello con il maggior numero di ore di luce diurna, un evento che, pur tornando ciclicamente, conserva ancora tutto il suo fascino misterioso. Lo spettacolo dell'alba a Stonehenge per il solstizio d'estate X Solstizio d'estate 2025: primo giorno d'estate. Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. La Terra è inclinata di 23,5 gradi mentre orbita intorno al Sole.