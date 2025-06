Allarme lingua blu in Umbria | Regione e Coldiretti in campo per sostenere gli allevatori

Allarme lingua blu in Umbria: Coldiretti e Regione si uniscono per tutelare gli allevatori. L’emergenza, che coinvolge ovini, bovini e caprini, ha spinto le autorità a mobilitarsi rapidamente, con interventi strategici e azioni di supporto. Dopo le prime segnalazioni provenienti da Valnerina e Spoletino, l’Umbria si prepara ad affrontare questa minaccia con determinazione e unità, dimostrando che insieme si può superare anche la crisi più complessa. La tutela del settore zootecnico ora dipende dalla collaborazione e dall’efficacia delle misure adott

L’Umbria si mobilita per affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla Lingua blu, la malattia virale che sta colpendo gli allevamenti ovini, ma che interessa anche bovini e caprini. Dopo le prime segnalazioni arrivate dalla Valnerina e dallo Spoletino, la Regione ha attivato un’unità di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Allarme "lingua blu" in Umbria: Regione e Coldiretti in campo per sostenere gli allevatori

