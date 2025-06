Alla Rap entrano in servizio 34 nuovi operai | Si completa finalmente il percorso di assunzioni

L’ingresso di 34 nuovi operai alla Rap rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento del servizio e nella valorizzazione delle risorse umane. Dopo aver stabilizzato 250 dipendenti e 52 autisti, l’azienda si prepara a una nuova fase di crescita, puntando su personale qualificato e motivato. Con queste assunzioni, Rap dimostra il suo impegno nel migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai cittadini, confermando la propria attenzione alle persone e al territorio.

Lunedì 23 giugno entreranno in servizio alla Rap 34 nuovi operai che oggi hanno firmato nella sede di piazzetta Cairoli il nuovo contratto di lavoro. Queste nuove assunzioni arrivano dopo la stabilizzazione di 250 dipendenti e 52 autisti e precedono, di poco, una ulteriore “infornata” di nuovi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Alla Rap entrano in servizio 34 nuovi operai: "Si completa finalmente il percorso di assunzioni"

