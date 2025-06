Alla questura di Terni arrivano i rinforzi | due nuovi commissari per la sicurezza in città

Alla questura di Terni arrivano i rinforzi: due nuovi commissari, provenienti dalla scuola superiore di polizia di Roma, si uniscono al team locale per rafforzare la sicurezza in città. Questa mattina, 20 giugno, il questore Luigi Mangino ha dato il benvenuto ufficiale ai nuovi funzionari, pronti a mettere in campo tutto il loro know-how per garantire tranquillità e ordine ai cittadini ternani. La loro presenza segna un passo importante nel percorso di tutela della comunità.

Questa mattina, 20 giugno, il questore di Terni, Luigi Mangino ha ufficialmente accolto due nuovi funzionari della polizia di Stato provenienti dalla scuola superiore di polizia a Roma, assegnati alla questura dal dipartimento della pubblica sicurezza, per completare il ciclo di formazione.

