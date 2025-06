Alla guida dopo aver fumato cannabinoidi | due patenti ritirate a Torino sulla base del nuovo Codice della strada

Alla guida dopo aver fumato cannabinoidi, due patenti sono state ritirate a Torino grazie ai nuovi dispositivi di verifica introdotti dalla polizia stradale. Questi controlli, basati sul recente aggiornamento del Codice della Strada, mirano a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La normativa ora prevede il ritiro immediato della patente anche per chi, pur non mostrando sintomi evidenti, viene trovato in stato di alterazione.

