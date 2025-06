Alla Galleria dell’Accademia il concerto del conservatorio Cherubini

Preparati a immergerti in un’esperienza unica tra arte e musica alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Il 20 giugno 2025, il Conservatorio Cherubini si esibirà in un concerto straordinario, aprendo le celebrazioni della Festa della Musica del 21 giugno, un evento promosso dall’Europa per valorizzare il ruolo imprescindibile della musica nella nostra cultura. Un’occasione imperdibile per scoprire come note e capolavori si intreccino, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Firenze, 20 giugno 2025 - Sabato 21 giugno torna la Festa della Musica, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e del Ministero della Cultura per celebrare la musica e il suo ruolo fondamentale nella vita culturale europea. Anche quest’anno la Galleria dell'Accademia di Firenze aderisce alla manifestazione, offrendo ai propri visitatori un percorso tematico tra arte e musica e un’esibizione musicale in collaborazione con il conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze. La Festa della Musica è nata nel 1982 da un’idea del Ministero della Cultura francese, con l’obiettivo di celebrare la musica rendendola condivisa e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Galleria dell’Accademia il concerto del conservatorio Cherubini

Sabato 21 giugno torna la Festa della Musica! In occasione della 31°edizione della manifestazione europea, note e arte si incontrano in un itinerario speciale attraverso le collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il museo fiorentino ha ideato un perc

Festa della musica – 21 giugno 2025; Festa della Musica 2025; Nel segno di Apollo, nuovi eventi tra Arte e Musica alla Galleria dell'Accademia di Firenze.

