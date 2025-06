Alla Gaiola striscione con un water gigante | provocazione di Greenpeace contro gli scarichi in mare

Greenpeace torna a sorprendere, questa volta alla Gaiola, con un messaggio forte e provocatorio: uno striscione con un water gigante e la scritta “basta scarichi” per sensibilizzare sull’inquinamento marino. Un gesto che richiama l’attenzione su un problema urgente e cruciale per la salute delle nostre acque. Scopriamo come questa azione mira a proteggere le aree marine più delicate e perché è fondamentale agire subito. Continua a leggere.

Stamane Greenpeace ha appeso alla Gaiola uno striscione con un gabinetto e la scritta "basta scarichi" per chiedere maggiore tutela per le aree marine protette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

