Alla Fondazione Cini | dal monastero al matrimonio di Jeff Bezos passando per le epidemie

Alla Fondazione Cini, tra il fascino del passato e le sfide del presente, si apre una straordinaria mostra: Venezia e le epidemie. Dal 20 giugno 2023 al 19 dicembre 2025, un viaggio attraverso documenti e storie che rivelano come la città abbia saputo reinventarsi, ispirando il mondo. In un momento di grande attenzione mediatica, con Jeff Bezos e Lauren Sanchez protagonisti dell'evento, ci chiediamo: sarà questo il festeggiamento più atteso?

Apre alla Fondazione Cini, dal 20 giugno fino al 19 dicembre 2025, la mostra Venezia e le epidemie, una raccolta di documenti per entrare nella storia della città che da sempre è un laboratorio di modernità che ispira il mondo. Ci siamo stati, nel momento in cui la Fondazione è sotto i riflettori per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Sarà veramente qui il festeggiamento più atteso?.

Venezia e le epidemie nella storia, una mostra in Fondazione Cini - Scopri come Venezia ha affrontato epidemie e crisi sanitarie nel corso dei secoli in una mostra affascinante alla Fondazione Giorgio Cini.

