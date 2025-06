Alla comunità Murialdo di Treviso arriva la cena solidale firmata Chefs for Life

Alla Comunità Murialdo di Treviso arriva la cena solidale firmata Chefs for Life, dove ogni cuore può fare la differenza anche a tavola. Un’occasione speciale per gustare eccellenze gastronomiche e contribuire a progetti dal grande valore sociale, grazie alla passione di chef stellati e professionisti della cucina. Il 25...

Ogni cuore può fare la differenza. Anche a tavola. Lo sa bene Chefs for Life, il progetto che trasforma l’alta cucina in solidarietà, coinvolgendo chef stellati e professionisti della gastronomia in serate evento uniche a sostegno di associazioni e progetti dal grande valore sociale. Il 25. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Alla comunità Murialdo di Treviso arriva la cena solidale firmata Chefs for Life

In questa notizia si parla di: life - comunità - murialdo - treviso

Un mese di eventi, giovani, cultura e comunità con "Cavezzo Life" - Cavezzo Life è più di una rassegna: è un invito a riscoprire il valore della comunità! Dal 1° giugno, le strade di Cavezzo si animeranno con eventi dedicati a giovani e famiglie, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

? FUORI MENÙ – Chefs for Life & Friends per Un Cuore Un Mondo Mercoledì 25 giugno | Treviso – Comunità Murialdo Veneto, Via Fossaggera 4/D Un’esperienza gastronomica unica, in uno scenario immerso nel verde, con un obiettivo solidale: sostene Vai su Facebook

Alla comunità Murialdo di Treviso arriva la cena solidale firmata Chefs for Life; Chefs for Life a Treviso: cena solidale con trenta chef per Un Cuore Un Mondo; Il 25 giugno a Treviso Chefs for Life & Friends per Un Cuore Un Mondo.