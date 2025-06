Alla camera del lavoro la prima sessione d’esame di italiano per stranieri | il patronato Inca è sede ufficiale

Giovedì 19 giugno, nella sede della Camera del Lavoro di Genova, si è svolta la prima sessione d’esame di italiano livello A2 per stranieri, un’importante tappa verso l’integrazione e le opportunità professionali. Promossa dalla collaborazione tra Inca nazionale e l’Università Roma Tre, questa iniziativa dimostra come il percorso di inclusione passi attraverso l’istruzione linguistica. Un passo avanti per costruire un futuro più aperto e solidale.

Si è tenuta giovedì 19 giugno, nella sede della camera del lavoro di Genova, la prima sessione d’esame per la certificazione linguistica di livello A2, dedicata ai cittadini stranieri. L’iniziativa nasce dalla convenzione tra Inca nazionale e l’università Roma Tre e ha visto la partecipazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Alla camera del lavoro la prima sessione d’esame di italiano per stranieri: il patronato Inca è sede ufficiale

