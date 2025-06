Alla Banditaccia si riscopre la cucina etrusca con il libro di Laura Pastore. Cerveteri, tra storia e sapori antichi, diventa il palcoscenico di un viaggio affascinante nel passato culinario di una civiltà millenaria. La presentazione del volume “A tavola alla Banditaccia” ha unito appassionati e curiosi, celebrando le radici profonde della tradizione etrusca. Un evento che ha trasformato il sito UNESCO in un vero e proprio viaggio nel tempo, lasciando tutti con la voglia di scoprire ancora di più.

Cerveteri – Un tuffo nel passato, tra i sapori della tavola etrusca e le suggestioni della Banditaccia. Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione del libro “A tavola alla Banditaccia” di Laura Pastore, un volume che ha conquistato il pubblico unendo tradizione culinaria e divulgazione storica. L’evento, ambientato nella cornice del Parco Archeologico della Banditaccia, patrimonio UNESCO, ha trasformato il sito in un luogo di narrazione viva, dove cultura materiale e gusto si sono fusi in un’esperienza partecipata e coinvolgente. Il libro tra ricette e archeologia. Pubblicato dalla casa editrice Atlantide, il libro si propone come una guida alla riscoperta dell’alimentazione degli Etruschi, intrecciando dati storici, testimonianze archeologiche e ricette reinterpretate in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it