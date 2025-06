Alice sussurra ai cavalli | Un lavoro impegnativo al ranch della Estrada

Nel cuore delle colline piemontesi, Natalia Estrada trasforma il suo amore per i cavalli in una nuova avventura al ranch della Estrada. Questa passione la rende protagonista di un affascinante mondo e ispira giovani talenti come Alice Della Giovampaola, che, nonostante la giovane età , si sta distinguendo con dedizione e coraggio. La sua storia è un esempio di come passione e determinazione possano aprire le porte a un futuro ricco di emozioni e successi.

Chi non ricorda Natalia Estrada e il contributo forse decisivo che diede la travolgente successo del ‘Ciclone’ di Pieraccioni? Nella sua ‘seconda vita’, l’attrice e conduttrice televisiva di origine spagnola si è dedicata all’allevamento e all’addestramento dei cavalli, in un grande ranch, in Piemonte. Ed è grazie a una sua segnalazione che Alice Della Giovampaola, non ancora ventenne, di Montepulciano, già da due anni lavora al Mountain Man Ranch, maneggio che si trova in Val Chiavenna, in provincia di Sondrio, a due passi dal confine con la Svizzera. "Ho partecipato a numerosi clinic (corsi di approfondimento teorico-pratici, ndr) condotti da lei – afferma Alice – ma non ho mai voluto chiederle una foto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alice sussurra ai cavalli: "Un lavoro impegnativo al ranch della Estrada"

In questa notizia si parla di: ranch - alice - cavalli - estrada

