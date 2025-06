Alice Campello sull’amore ritrovato con Alvaro Morata | Ci siamo scelti di nuovo

Il cuore di Alice Campello e Alvaro Morata torna a battere all’unisono: dopo una crisi profonda, i due si sono scelti di nuovo, riscoprendo il loro amore. In un emozionante documentario per Movistar+, Morata rivela i momenti difficili vissuti e la forza del loro legame. Una storia di rinascita che dimostra come l’amore possa superare qualsiasi ostacolo, anche nei momenti più bui.

Dopo un momento di forte crisi, le strade del calciatore Alvaro Morata e di Alice Campello, sposati dal 2017 e genitori di quattro figli, si sono ritrovate. Adesso la coppia è tornata a palrare di quel periodo difficile nel documentario realizzato per Movistar+, Morata: no sabes quei soy (Morata: non sapete chi sono) che racconta la carriera dell’attaccante ex Juve e Milan, attualmente in forza al Galatasaray, non trascurando anche il rapporto con la moglie italiana. “Non ero felice con me stessa e lui non era felice con se stesso – spiega Campello nel documentario – Come puoi essere felice con qualcuno se non riesci a dare il massimo?”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Alice Campello sull’amore ritrovato con Alvaro Morata: “Ci siamo scelti di nuovo”

In questa notizia si parla di: morata - campello - alice - alvaro

Alice Campello lontana da Morata: “Sono stata operata e sono sconcertata…” - Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Álvaro Morata, si trova lontana dal marito dopo un'operazione che l'ha costretta a lungo rimanere in sedia a rotelle.

Dopo otto anni insieme, un matrimonio da favola e quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello decidono di separarsi nell’agosto 2024. Ma quella rottura dura appena sei mesi: a gennaio 2025 tornano insieme. Ora scelgono di raccontare la loro storia nel doc Vai su Facebook

Alice Campello: «Sono stata operata a New York». Come sta la moglie di Alvaro Morata Vai su X

Alice Campello e Morata, nuove rivelazioni in un documentario; Alice Campello e la crisi con Alvaro Morata: Quando la rabbia scompare...; Alice Campello sulla crisi con Álvaro Morata: «Non ero felice con me stessa e lui non era felice con sé stesso. Quando la rabbia se ne va, l’amore vince sempre.

Pagina 0 | Morata e Alice Campello: la crisi, la separazione e il ritorno all'amore - Il calciatore spagnolo e la modella hanno rivelato i momenti più duri della loro vita nel documentario a loro dedicato ... Segnala tuttosport.com

Morata e Alice Campello: la crisi, la separazione e il ritorno all'amore - Il calciatore spagnolo e la modella hanno rivelato i momenti più duri della loro vita nel documentario a loro dedicato ... Segnala tuttosport.com