Alessandro Di Battista | Mio papà è morto oggi a Roma È stato un uomo perbene Il cordoglio del Fatto Quotidiano

apprezzato ogni momento trascorso con lui, custodendo nel cuore i valori che mi ha trasmesso. La perdita del mio papà, Vittorio, è un dolore profondo che segna una fine e un nuovo inizio. In questa dolorosa giornata, voglio onorare la sua memoria e condividere con voi il suo esempio di integrità e coerenza, sperando che il suo spirito continui a vivere nelle nostre azioni quotidiane.

“Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui”. Lo scrive su Facebook l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. “Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”, spiega. “ Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it