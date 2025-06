Alessandro Bergonzoni apre il Festival di Teatro antico di Veleia

Alessandro Bergonzoni apre il Festival di Teatro Antico di Veleia 2025, un evento imperdibile che unisce teatro greco, musica e mito in un’esperienza unica nel suo genere. Tra prime nazionali, anteprime e spettacoli esclusivi, questa edizione si distingue per l’apertura a due location suggestive, promettendo emozioni intense e un viaggio nel passato ricco di fascino. Un’edizione da non perdere, pronta a incantare e sorprendere il pubblico con la sua magia senza tempo.

Al via il Festival di Teatro Antico di Veleia 2025, in cui trovano spazio prime nazionali, anteprime ed eventi speciali, fra teatro greco, epica classica, storia, musica e mito: un'edizione preziosa di appuntamenti esclusivi, caratterizzata dall'apertura del raggio del Festival a due luoghi.

In questa notizia si parla di: festival - teatro - antico - veleia

Il Festival di Teatro Antico di Veleia quest'anno si apre anche a due vicini bellissimi borghi d'arte: Castell'Arquato e Vigoleno ospiteranno gli spettacoli d'apertura e chiusura del Festival. Sabato 21 giugno alle 21.30 sarà infatti la piazza monumentale di Castell

Leonardo Lidi porta le "Baccanti" al Festival del teatro antico di Veleia

