Alcott ha creato una capsule collection per Comicon Bergamo 2025

Alcott presenta una capsule collection di t-shirt esclusiva in occasione di Comicon Bergamo 2025, rafforzando il suo legame con la community nerd e appassionata. Questa edizione speciale si distingue per un programma “off” che, fino al 19 luglio, coinvolge anche Brescia e Milano, offrendo un’opportunità unica di condividere valori come sostenibilità , inclusività , creatività e innovazione. Un viaggio tra stile e passione che non vediamo l’ora di scoprire.

Si rinnova il consolidato connubio tra Comicon e Alcott che si arricchisce quest’anno con un programma “off” che si estende fino al 19 luglio, coinvolgendo anche le cittĂ di Brescia e Milano: un’occasione unica per il brand di condividere con i comiconiani i suoi valori di sostenibilitĂ , inclusivitĂ , creativitĂ e innovazione, portando un contributo significativo all’evento. Per l’occasione, Alcott ha creato una capsule collection di t-shirt limited edition, prodotte in cotone ecosostenibile, dedicate ufficialmente all’evento: questa iniziativa sottolinea l’impegno del brand verso la sostenibilitĂ ambientale, offrendo ai fan del Comicon un prodotto esclusivo e rispettoso dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Š Lopinionista.it - Alcott ha creato una capsule collection per Comicon Bergamo 2025

