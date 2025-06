Alcaraz la prende male e chiede di cambiare una regola del tennis | Non è bello

Dopo aver conquistato il successo al torneo del Queen's, Carlos Alcaraz ha espresso il suo disappunto sulla regola delle 'time violation', lamentando che questa penalizza il ritmo e lo spettacolo. La sua richiesta di modifica accende un dibattito tra appassionati e addetti ai lavori sul fair play e l’evoluzione delle regole nel tennis. Ma cosa potrebbe cambiare in futuro? Continua a leggere per scoprirlo.

Dopo aver vinto il match con Jaume Munar al torneo del Queen's, Carlos Alcaraz si è lamentato per l'applicazione della 'time violation rule' da parte del giudice di sedia: "Non è bello per lo spettacolo e nemmeno per noi, è una regola che dovrebbe cambiare. Forse il giudice di sedia voleva essere al centro dell'attenzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it