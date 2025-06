Alcaraz in semifinale al Queen' s | battuto Rinderknech Per Carlos 23 vittorie su 24 sull' erba

Carlos Alcaraz prosegue il suo straordinario cammino sull’erba, conquistando la semifinale al Queen’s e rafforzando il suo record di 23 vittorie su 24 matches su questa superficie. La sua performance contro Rinderknech è stata impeccabile, dimostrando ancora una volta di essere uno dei favoriti per il titolo. Ora, l’attenzione si sposta sull’attesissimo incontro contro Rune o Bautista Agut, con un posto in finale in palio.

Lo spagnolo continua l'incredibile striscia sull'erba dal 2023, imponendosi in 1h20' sul francese senza correre rischi. Giocherà per un posto in finale contro Rune o Bautista Agut. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz in semifinale al Queen's: battuto Rinderknech. Per Carlos 23 vittorie su 24 sull'erba

